SAAREMAALE EI JÕUAGI A. Le Coq 67. Muhu väina regatt saab hoo sisse Tallinnas

Tänavune, järjekorras 67. A. Le Coq Muhu väina regatt toimub 13. juulist 20. juulini. See saab alguse Tallinnas, viib edasi Hiiumaale Kärdlasse ja lõpeb nädal hiljem Haapsalus. Sel aastal on otsustanud kaasa lüüa 101 jahti kokku umbes 600 purjetajaga, nende hulgas on peale Eesti jahtide 9 jahti Lätist, 7 Soomest ja 1 Leedust.