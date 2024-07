Saaremaad külastav turist eelistab külaliskorterit hotellile

Kui talvel ja sügisel on Saaremaa peamiseks külastajaks spaaturist, siis suvekuudel on olukord teine. Oleme palju lugenud majanduslangusest, mis mõjutab pea kõiki, aga kuidas on see muutnud inimeste reisimisharjumusi? Kas Saaremaad külastavad vaid pered ja pensionärid?