SERGO ENDISELT KADUNUD Politsei palub kõigil Ruhnu ja Saaremaa vahelisel merealal tähelepanelik olla

Täname kõiki vabatahtlikke ja asutusi, kes on panustanud kadunud mehe otsingutesse. Kuna otsingutes osalevad inimesed ka omal initsiatiivil, siis täpset vabatahtlike otsijate arvu me ei tea, kuid praeguseks on otsingutesse panustanud kindlasti ligi 50 vabatahtlikku. Suur tänu kuulub sündmusele esimesena reageerinud Ruhnu vabatahtlikule merepäästeüksusele ja teistele Ruhnu inimestele, kes on neil otsingutel seni suurima koormuse saanud.“