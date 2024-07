GALERII Taksikoera varjendid ja põrutavad äärekivid

Kuressaares valdavalt levinud rattahoidja on selline, mida rattasõbrad pigem halvustades nimetavad taksikoera varjendiks või veljeväänajaks ehk siis madal ja ainult jalgratta üht ratast alt kahelt poolt hoidev-toestav raudraam või betoonkoorik. Ratas vajub selle sees oma raskuse all viltu ja jääb pinge alla, betoonhoidja puhul võib ratast veel vastu kiviservi ära kraapida kah. Seda tüüpi rattahoidjat võiks lausa kohaliku kultuuri eripäraks nimetada ja mõneti see ilmselt seda ka on, sest need lahendused ulatuvad vähemalt raudraamide puhul selgelt nõukogude aega. Kahtlustan, et paljud neist, eeskätt just need piludega betoonkoorikud on ka hilisemal ajal paigaldatud põhimõttel, et teistel ümberringi on ka sarnane asi kasutuses, ju see siis õige asi on. Sellise rattahoidja külge on ratast üsna keeruline lukustada – maadligi kummardamine, eriti teiste rataste vahel, on ebamugav ja enamik lukke võimaldab siis vaid ühe ratta kinni panna. Moodsamatel ratastel aga on velgedel sekundiga avatavad kiirkinnitused, seega näiteks esirattast lukustatud velo saab pätt soovi korral mõne hetkega kaasa haarata.