Saaremaa saab osaks Püha Olavi palverännuteest

Sihtasutuse eesmärk on arendada Olaviteed nii, et see saaks alguse Saaremaal Sõrves Sääre kabeliga (mis minevikus oli ilmselt pühendatud samuti Olav Pühale) ja lõppeks Tallinna Oleviste kirikus. "Teekonnal tuleks väisata Vormsit ja sealset Olavi kirkut, Lihula lähedal asunud Saastna kabelit, Nõvat, võimalusel ka mõlemat Pakrit, ilmselt ka Padise kloostrit ning loomulikult Oleviste kirikut Tallinnas," selgitas SA Püha Olavi Fond juhatuse esimees Risto-Pearu Koovit.