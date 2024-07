Kuhu minna peale ooperit? Toidukohad, mis avatud hilisõhtuni

Mitu viimast aastat on ooperi külastajad nõutud olnud, kuna soovitakse pärast ooperi lõppu jalutada Kuressaare linnas ning mõnes toidukohas keha kinnitada. Suurem osa kohti on olnud kas suletud või pakutakse vaid jooke, sest köök on juba suletud.