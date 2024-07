RMK plaanib Laugu metsavahimaja uuenduskuuri

RMK Saaremaa külastusala juht Üllar Soonik ütles, et Peederga külas asuv Laugu metsavahimaja on Eestis üks kahest avalikku kasutusse jäänud metsavahimajadest, kõik ülejäänud kuuluvad juba pikemat aega eraomanikele. Hoone ehitati teadaolevalt 1856. aastal ja seda on laiendatud vähemalt kolm korda. Hoones pakub RMK majutust, seal saab korraldada loodusõppega seotud üritusi. Metsavahimaja uuendamisega soovib RMK väärtustada metsade majandamise pikka traditsiooni ning kultuuripärandit.