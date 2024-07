REPORTAAŽ Mis on erilise sündmuse retsept ehk „Kübassaare retk 2024“

Järgnes aja peale madala okastraat-tõkke alt läbi roomamine, kümnekilone miinilatakas köiega järel lohisemas. See ülesanne oli hea näide võistluse meeleolust - olgugi, et raskust tirides püksierebivate okaste all madalroomamine lauspäikeses ei ole kuidagi lihtne tegevus, kostis üle kogu seiklusraja võistlejate lõõpi ja naeru nii, et köisraudteelased kadestasid!