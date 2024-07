LEMMIK Anne 27 hobust ja päris oma Ferrari

Anne alustas ratsutamisega noorukieas. Tol ajal pidi selle jaoks aga enne tööd tegema ja nii mindi sõbrannadega koos tööhobuste talli tööle. Esialgu oli nende hirm hobuste ees suur, sest vanasti vanemad rääkisid, et hobused hammustavad ja löövad sind kabjaga. Eks sel ajal oli suur müüt seegi, et tüdrukud ei tohiks ratsutada, sest jalad lähevad siis kõveraks. Töö käigus aga harjuti hobustega ära ja oli näha, et ükski müütidest tõele ei vasta.