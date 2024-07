VIDEO JA GALERII ⟩ Näitus “Kokkupuude” toob kunsti ajahambast puretud majja

Näitusel saab näha nii traditsioonilist graafikat kui kaasaegsemaid ja mitmekülgsemaid lahendusi. Näituse pealkiri “Kokkupuude” tuli sellest, et graafika puhul puutuvad kokku erinevad materjalid ja jätavad jälje. “See ei ole seotud ainult nende presside ja masinatega, millest pilt välja tuleb, vaid kõik, mis jätab jälje, on tehniliselt graafika,” rääkis Marten Prei.

Kunstnikud võtsid alternatiivse näitusepinnana kasutusele Saare Kaluri vana kontrollpunkti hoone, mis Prei sõnul on ligi 20 aastat seisnud kasutamata. Ta lisas, et nad käisid seal koristamas, aga muutsid ruume minimaalselt – maja ise on juba peaaegu kunst, kus pole puhast valget pinda, mille peale kunstiteoseid paigutada.