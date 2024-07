KATRIN PAUTS Mis õieti on lahti Kuressaare turismi ja kuvandiga?

Küllap on saare turismiettevõtjatel õigus nuriseda, et turistidevoolu pärsivad omajagu nii praamipileti hind kui ka majutusettevõtete käibemaks. Kahjuks ainult nende asjaolude muutmine kadunud turiste tagasi ei too. Vaja on põhimõttelist ümberkohanemist mentaliteedis ja teeninduses. Mida moodne turist üldse vajab?