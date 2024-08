Ilmus uus ajalooraamat "Abajast Undvasse"

Raamat algab tõdemusega, et Tagamõisa poolsaare asustuslugu ulatub nelja-viie aastatuhande taha, kuid kirjapandud ajalugu on vaid 600 aastat vana ja suust suhu levinud pärimustest saavad isegi head naabrid erinevalt aru. Seega ei ole see raamat täiuslik, tunnistab Kasemets.