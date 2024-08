Olümpiavõitja skulptuuri põhiosa valmib Saaremaal

Elo Liiv on Väli skulptuuriga oma ateljees Triigi külas Männisalu talus töötanud juba mõnda aega. On tähenduslik, et skulptuuri põhitöö teeb ta just Pariisi olümpiamängude ajal. Tegi ju Voldemar Väli oma olümpiadebüüdi samuti Pariisi olümpial sada aastat tagasi, 1924.