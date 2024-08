LUGEJA KÜSIB Kuidas paigaldada kaitsekate, et sõrmed oleksid saagimisel kaitstud?

Töötaja küsib: Töötan puiduettevõttes ja vahetevahel tuleb mul töötada ka ketassaepingil. Sellel töötades tunnen ohtu, et sõrmed võivad sattuda vastu saeketast. Ketta kohal on küll kaitsekate, mille küljes on saepuru eemaldamiseks toru, aga see kaitsekate on nii kõrgel, et võin sellegipoolest kogemata sõrme lõigata. Ülemus ütleb, et seda katet ei tohi madalamale lasta, sest siis koguneb töölauale liiga palju saepuru.