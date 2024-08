Unikaalses Küllusesarves saab mõelda metsa poole mõtteid

Õuna töö eesmärk on juhtida tähelepanu Eesti metsade kahanemisele. "Ometi oleme me ju iidne metsarahvas!" rääkis Õun, kelle installatsioon on loodud ainult kohapealt leitud materjalidest ega risusta keskkonda.

"See liikidevaheline visuaalne kunstiteos on silmailuks inimestele ja potentsiaalseks varjupaigaks teistele liikidele, meenutades metsa liigirohkust ja kõiki, kes selles keskkonnas eksisteerivad," selgitas Õun. Veel on see tema sõnul koostöö loodusjõududega, mis pärast installatsiooni avamist võtavad üle selle edasise kujundamise.