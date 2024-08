Jalutaja leidis Harilaiult merevaiku

Kvade sõnul hakkas talle Harilaiul rannikul jalutades silma ebatavaline kivi, mis paistis väga merevaigu sarnane. Kodus otsustas ta asja kontrollida ja asetas leiu soolasesse vette. "Kivi tõusis pinnale ja see tähendab, et see on merevaik," rääkis Kvade, kes on harulduse leidmisest üllatunud ja rõõmus. Neli sentimeetrise läbimõõduga merevaigutükki jätab leidja hinnaliseks mälestuseks külaskäigust looduskaunisse paika.