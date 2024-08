Jalgpall vormis treener Jan Važinskist saarlase

“Esialgu oli jutt vaid esindusmeeskonnast ja Kuressaares käisin kodumängudel, trennid olid aga Tallinnas,” meenutab Jan. “Sel hetkel ei olnud mul küll ühtegi mõtet, et elu päriselt siia toob. Võtsin päeva ja kuu korraga. Aga nüüd on suur osa elust ja enamik oma treenerikarjäärist Saaremaal oldud ja nii on mul saarlase tunne juba täiesti olemas.”