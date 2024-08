KÜLAVAHELOOD Mitme erineva riigi turistid külastavad ühe päeva jooksul Tuulikumäge?

Hiiumaad esindas pärimuspäeval Tiia Niinemäe, kes Hiiu saare püstvokiga demonstreeris lamba- ja koeravilla ketramist, öeldes, et koeravill annab lõngale vastupidavuse ning sellest materjalist tehtud kudumid on ka palju soojapidavamad.

Küllap oli seekord üks kaugemalt tulnud külalisi Kadi Californiast. Pärnust pärit daam ütles, et on Ameerika Ühendriikides elanud 20 aastat. Huvi Eestimaal toimuva vastu on aga suur ja just sellised teemapäevad aitavad sünnimaad paremini tundma õppida.