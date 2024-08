Vive La Vie on 60 meetri pikkune lõbusõidujaht, mis mahutab 12 reisijat ja 16 meeskonnaliiget. Selle hind on 73 miljonit eurot ning iga-aastane ülalpidamiskulu ligi seitse miljonit eurot.

Jahi üks eripärasid on selle söögisaalis olev krokodillinahast laud, mida saab tõsta lae alla, muutes söögisaali hoopis tantsusaaliks. Vive La Vie on kujundanud norralane Espen Øino, kes on disaininud maailma suurimad luksusjahid.