Toetava hariduse keskuses alustas üheksa uut spetsialisti

Ann Aosaar, kes on pärit Tartust, otsis põnevat uut väljakutset ning kuna Saaremaaga on tal juba varem kontakte olnud, otsustas ta sellele kohale kandideerida. Varem on ta töötanud logopeedina, põhitöö kõrvalt ka väikeklassiõpetajana ning on teinud erasektoris logopeedilist-eripedagoogilist hindamist, samuti kirjutanud erinevaid projekte Erasmusele või HITSA-le ja ka Tartu linnavalitsusele.