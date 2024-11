SUUR KOKKUVÕTE Koolispordi esimene poolaasta oli võistlusterohke

Olgugi, et võistlus oli iseenesest juba põnev, andis seekord parajalt vürtsi ka kerge inimlik eksitus orienteerumiskaartidega. Aga pole võimatut olukorda, kui ümberringi on hea seltskond ning üllas eesmärk, milleks on kokkuvõttes ikkagi lastes liikumisrõõmu tekitamine. Aga kõik kes olid kiired ja osavad, said vastavalt ka tulemuses märgitud. Siiralt täname kõiki osalejaid ja kooliõpetajaid, et utsitate, toetate ja loote võimalusi!