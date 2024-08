PÕNEV PROGRAMM TULEMAS Kultuurimälestise Kuressaare bussijaam 40-aastane teekond

Bussijaam avati 1984. aastal ning selle projekteeris arhitekt Maie Penjam koos sisearhitektide Tiiu Pai ja Tiia Saviga. Hoone ehitamise eestvedaja ja hilisem bussijaama direktor Asta Leppik on jätnud tugeva jälje bussijaama ajaloosse.

Kuressaare bussijaam on olnud linna oluline transpordisõlm juba 40 aastat, pakkudes mitmekesiseid teenuseid ning ühendusi Saaremaa ja mandri vahel. Aastaid on Kuressaare bussijaam olnud kogukonna keskpunkt. Paljud kohalikud elanikud mäletavad bussijaama kui kohta, kus on toimunud palju olulisi kohtumisi.