Tänavu on Saare maakonnas tööpostil õnnetusse sattunud 59 inimest

Enim õnnetusi on tänavu juhtunud metalltoodete tootmisel 20 (mullu 18), põllumajanduses 7 (8), toiduainetööstuses 5 (10) ja ehitusel 5 (5), millest üks lõppes surmaga.

"Raske on anda ühest vastust, kas olukord on paranenud või hullemaks muutunud," tõdes tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Dajaana-Jessica Vaher, mööndes, et mingisuguseid järeldusi saab teha numbritest.