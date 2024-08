UUS ÕPETAJA HELEAN "Kui teised lahendavad vanaduspõlves ristsõnu, siis mina matemaatikaülesandeid"

"Ma olen tegelikult väga pikalt mõelnud õpetajaameti peale, aga nüüd on kuidagi see õige tunne sees, et on aeg," ütles varem kümme aastat kinnisvarasektoris töötanud Helean Täht, kes sel sügisel astub Kuressaare Nooruse koolis klassi ette 3., 6., 7. ja 8. klassi matemaatikaõpetajana.