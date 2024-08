Ivo Linna: isamaalised lood uues kuues kõlavad hästi!

Jutud käivad, et need viis isamaalist laulu, mis Alo Mattiisen 1988. aastal kirjutas, ja mis on nii laulva revolutsiooni kui ka Eesti taasiseseisvumise juures vähemasti inimeste südames mänginud väga olulist rolli, tehakse uuesti.

Jaa! Selle ideega tuli välja Pärt Tarvas, kuulsa tšellokvarteti C-Jam ülemus. Tema tegi uued seaded – keelpillid, koorid. Me poeg Robertiga laulsime need lood uuesti sisse. Alguses mõtlesin, kas seda üldse on vaja teha, aga sain aru, et nii palju aega on siiski mööda lennanud, et need, kes tänu oma noorusele ei mäleta 1988. aastat ja laulvat revolutsiooni, peaksid neid lugusid kuulda saama.