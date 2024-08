LASTE VAIMSEST TERVISEST "Ainult selle taha, et kõik algab kodust, ei tohi pugeda..."

"Ainult selle taha, et kõik algab kodust, ei tohi pugeda," ütles ürituse moderaator, sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna ennetus- ja edenduspoliitika koordinaator Triinu Täht. "Jah, algab kõik kodust, aga edasi tulevad teised mõjutajad, sest teismelise elus ei ole kõige suurem mõjutaja mitte kodu. Palju suurem autoriteet on sõbrad, palju olulisem on meedia. Kui lapsele tehakse liiga väljaspool kodu, hakkab laps väljendama oma traumat halva käitumisega."