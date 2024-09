ÜLEVAADE Kui palju väikseid ja suuri õpilasi erinevates maakonna koolides tänavu alustas?

Ruhnu kooli jaoks oli tänavune 1. september ajalooline – kooli direktor Gätlin Juhken tervitas Ruhnu kooli 1. klassi astuvat Reneed, oma poega, kes on tänavu ainus Ruhnus kooliteed alustav laps. Juhken ütles Postimehele antud intervjuus, et tegemist on ajaloolise hetkega seetõttu, et viimane kord, kui Ruhnus keegi 1. klassi astus, oli aastaid tagasi. Ruhnu põhikoolis õpib praegu kümme last, kaks neist on koduõppel. Tuleval aastal alustab kooliteed ka Renee noorem vend.