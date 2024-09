Parvlaevaliine jääb järgmisel seitsmel aastal teenindama TS Laevad

TS Laevad nõukogu esimees Valdo Kalm sõnas hankevõidu järgselt, et parvlaevaäri on üks Tallinna Sadama stabiilsemaid ärivaldkondi ning võimalust jätkata kvaliteetse teenuse pakkumist hinnatakse kõrgelt. „TS Laevade klientide rahulolu on läbi aastate olnud kõrge ja meie eesmärk on selle tagamine ka uuel lepinguperioodil,“ lisas Kalm.