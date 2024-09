LUGEJA KÜSIB Miks ei saa restoranis Monk tihtilugu kaardiga maksta?

Restorani peremees Balli Chouhan vabandas, kui klientidel on tekkinud ebameeldivusi toidu eest tasumisel.

Ta selgitas, et kaarditerminaliga on kahjuks olnud tehnilisi probleeme, lisaks on nad kasutanud seda väliüritustel, mistõttu samal ajal Monkis kaardiga tasuda pole võimalik. "Üritame tulevikus kindlasti taoliseid probleeme vältida," kinnitas Chouhan.