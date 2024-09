Saaremaa toidufestivali kulminatsioonina avatakse pühapäeval Kuressaare õunakohvikud

Jah, arvestades Kuressaare linna suurust, on see väga mõnus seiklus. Ma julgen öelda, et üks kohvik on golfiväljaku juures ja teine pool on kuskil Auriga kandis. Sisuliselt saab ühest linna äärest teise minna ja see on väga vahva linna avastamise mõttes. Uudishimu on teada-tuntud liikuma panev jõud. Kui sa saad kellegi hoovi minna, kuhu sa muidu ei satuks, ja kui see on hästi ette valmistatud, siis on see väga põnev. Paljud koduhoovid on avatud ja mõned lasteaiad ja koolidki on kohvikutega liitunud. Vanalinna kool, Saaremaa gümnaasium ja mitmed teised koolid on esindatud. See huvi avastada, mis seal toimub, on päris suur.