Lugeja küsib: Minul on tekkinud küsimus seoses seisva klienditeeninduse tööga, kus tööandja keelab istuda või toetuda kasvõi seisutoolile vahetuse ajal. Ainus võimalus istuda on 9-tunnise vahetuse jooksul lõunapausil. Kas selline sundus seista on seadusega kooskõlas või tuleks töötajate tervise hoidmiseks tagada seisva töö puhul istumis- või toetumisvõimalus?