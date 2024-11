JUHTKIRI Kuidas teha nii, et hundid söönud ja lambad terved?

Imelik kogu selle asja juures on aga see, et Saaremaa vallavalitsusele on jäänud mulje, et arendajad teevad oma eesmärkide tutvustamise nimel kõvasti tööd ja selgitavad kogukonnale veenvalt ja usutavalt, mis täpselt toimuma hakkab. Tegelikkus on olnud kahjuks täpselt vastupidine, sest Tahula, Upa ja Lilbi küla elanikud on enda väitel olnud plaanide suhtes täielikus infosulus.