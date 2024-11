SUUR MAA, SUURED ASJAD "Eesti NSV?!" Mis meelel, see keelel

Elukogemus paneb inimese asju pisut teisiti vaatama. Mitte et tormi- ja tungiea käsitlus olnuks põhimõtteliselt vale, ent on siiski ühekülgne. Noorena on muutustega harjumine lihtne, vanemana järjest keerulisem. Aastakümneid kandis meie väikelinn saarel (küllap paljud mäletavad selle pealkirjaga dokumentaalfilmi 1981. aastast, mida ETV sageli näitas) avalikus teadvuses Kingissepa nime ning selle kasutamine oli küllalt sügavalt kinnistunud.

Nii et linna nime segiajamine ei pruukinud tingimata olla poliitiline avaldus. Ent eeter oli eelmise sajandi kaheksakümnendate lõpus poliitikast paks ning teismeline, kes ahmis agaralt muutuste tuuli, pidas iga taolist eksitust sihilikuks, ehkki see võis olla ka lapsus linguae.

Täna on eeltoodu mu arvates taas päevakajaline. Venemaa täiemõõduline sõda Ukraina vastu, mille algusest möödus sel nädalal 1000 päeva, on asetanud Eesti riigi reaalsusesse, kus räägime jälle iseolemisest ja enesemääramisest. Vabadusest. Meil on käsil oludega kohanemine nii majanduses kui ka poliitikas. Ja ses kontekstis pole kuigi üllatav, et taas kerkivad esile tahtlikud ja tahtmatud sõnaseadmised.