JUHTKIRI Kuni su küla veel elab, elad sina ka

Saaremaal on külasid, mis tasapisi hääbuvad. Pole kooli, pole poodi, vähesedki noored on läinud ega plaani enam kunagi tagasi tulla. Kui, siis vaid suvitama. Samas on meil õitsval järjel külasid, kus kogukond on toimekas, üksteist toetav ja tulevikku vaatav. Tegutsedes selle nimel, et elu maal kestaks ka tulevikus. Need on külad, kuhu noored pered soovivad elama asuda.