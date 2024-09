REKORDILINE Eesti rannikumerel on kuumalaine

Septembri õhutemperatuuri päevarekordite purunemised on avaldanud oma mõju ka merepinna temperatuurile Eesti rannikul. TalTechi meresüsteemide instituudi kliimateenus, mis põhineb operatiivsel satelliitpiltide analüüsil, näitab, et kõikjal Eesti rannikumeres on merepinna temperatuur 17-18 kraadi juures.