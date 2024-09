Prügikalaks sõimatud ümarmudil täidab nüüd kenasti kalurite kukruid

Kalurid ütlevad, et pika ja sooja, siiamaani kestva suve kõrvalmõjuna on kalad muutunud loiuks ja hoiavad sügavamatesse vetesse, kust neid kätte ei saa. Ümarmudilal pole aga supisoojast veest sooja ega külma ja ehkki koduturul müümiseks on see kala liiga kole, läheb ta hästi kaubaks Ukrainas ja Moldovas.