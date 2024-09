HOIATUS Praakli külas tegutseb tõenäoliselt kassitapja

"17. septembri õhtul, kui meie kass väga hilja, umbes kella 23 paiku koju tuli, vaatasime, et midagi on juhtunud – tal olid otsaees karvad pahupidi ja üks silm oli kinni," rääkis Saarte Häälele üks Praakli küla elanik, kelle loom oli sadisti ohvriks langenud. Olles kassi otsmiku salvrätikuga üle tõmmanud, saadi aru, et loom on vigastatud.

"Arvasime, et ta on õues taplemas käinud," ütles looma omanik, ent järgmisel päeval töölt koju tulles avastas pererahvas, et kass on päeval üksi kodus olles käpaga oma pead kraapinud. Kui nad siis tema otsmikku lähemalt uurisid, silmasid nad õhupüssi kuuli auku. Olles ka ise õhkrelvade toimimisega kursis, sai pere kohe aru, et lastud on sihilikult ning loom ei saanud kogemata pihta.