KÜLAVAHELOOD Külla Külla, külla ka lugemistuppa

Esimesd mehed, kellega saatejuht kokku saab on vennad Vaikmaad. Metsa talust pärit Enno tuli otse Pärnust, nüüdne tallinlane Mati elab suviti oma sünnitalus Metsal. Meestel on hea meel, et niisuguseid päevi korraldatakse, on põhjust taas oma vanasse koolimajja tulla, mis nüüdseks saanud uue näo ja otstarbe.