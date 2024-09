NYXAIRI ÕNNETU NÄDAL Laupäevane lend jäi sootuks ära

Laupäeva hommikul Tallinna–Kuressaare lenukiga Saaremaale lendama pidanud Alexander Lott naasis reedel välisreisilt, kui sai kell 20.30 oma e-posti aadressile teadaande, et järgmise hommiku lend Tallinnast Kuressaarde on "lennutegevuslikel põhjustel" tühistatud. Pisut enne keskööd andis lennufirma e-posti teel teada, et teeb siiski kõik endast oleneva, et lend hommikul toimuks. Hommikul kl 7.40 teavitas Nyxair aga reisijaid e-posti teel, et lend on siiski tühistatud ja lennufirma on korraldanud sihtkohta jõudmiseks asendustranspordi.