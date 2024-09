Teadke oma õigusi! Saaremaa kaubamaja parklas trahvi saanud mees surus parkimisfirma nurka

"Minu eesmärk lugu jagada on eelkõige see, et inimesed teaksid oma õigusi," ütles Jaanus (nimi muudetud – toim), kes suve läbi Saaremaa kaubamaja taga asuvas Baltic Parkingu parklas saadud trahvi pärast inkassofirma ja Baltic Parkinguga maid jagas.