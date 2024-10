Egomotivatsioon versus finantsmotivatsioon ehk Turismimaksust

Üks kuulus stseen, mis on mulle eluks ajaks meelda jäänud, on lapsepõlves loetud Mark Twaini romaanist "Tom Sawyeri seiklused", kus tädi Polly käsib Tomil aia ära värvida, mis on tüütu ja rutiinne ülesanne. Selle asemel, et vastumeelne töö ise ära teha, kasutab Tom kavalust ja paneb teised lapsed uskuma, et see on suur au ja lõbu. Nad lausa maksavad talle, et saaksid tema eest planku värvida.