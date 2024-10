Politsei- ja Piirivalveameti politseimajor Anneli Annist ütleb, et kui kellelgi on enda või lähedase majapidamises ebaseaduslikke relvi, nende osi või lõhkematerjali, siis tuleb helistada häirekeskuse numbril 112 ning sellest teada anda. „Kirjeldada tuleks võimalikult detailselt, millise esemega on tegu, kust ese leiti ning kus see parasjagu asub. Seejärel tulevad politseinikud või demineerijad, kes keelatud esemed endaga kaasa viivad. Mitte mingil juhul ei tohi ise püss seljas või lõhkematerjali pakk kaenlas politsei- või päästeametihoonetesse kohale tulla,“ rõhutas Annist.