TASUTA LUSTIMA Ida-Niidu lasteaias alustas koduste laste laulu- ja mänguring

Lasteaia direktori Helin Vinteri sõnul on pisikeste ringitegevusse jäänud sisse mitmeaastane paus.

Koroonaaeg tõmbas sellele paraku kriipsu peale ja vahepeal polegi need lapsed, kel lasteaiaeani veel aega, koos lasteaia saali lustima saanud tulla. Nüüd on see võimalus õnneks taas olemas.

Õpetajaid on mängulisel ringil koguni neli. Laulu ja tantsu teevad laste ja nende emade-isadega muusikaõpetajad Heli Leppik ja Piret Tomson. Liikuma ja väikestviisi sporti tegema panevad põnnid aga liikumisõpetajad Carolina Kaldma ja Gätriin Lepp.

Pooltunnikesse mahub õpetajate sõnul kenasti ära nii laul, tants kui sportlikumad tegevused. Täpselt pool aega kulub laulule ja pool aega mängimisele-liikumisele.

Kui esimeses mängutunnis olid kohal nii Carolina kui Gätriin, siis edaspidi hakatakse lastega tegelema kordamööda. Sama lugu on ka muusikaga – eile andis tundi Heli, järgmine kord laulab ja tantsib koduste mudilastega saalis õpetaja Piret.

Laulu- ja mänguring toimub lasteaia direktori sõnul korra nädala, igal teisipäeval kell 13-13.45. Varasematel aastatel on see toimunud hommikupoole, aga nüüd on selline kellaaeg ainus, mil põnnid saab kodudest lasteaeda lustima lasta. Ida-Niidu lasteaia nimekirjas on lihtsalt sedavõrd palju lapsi, et kuni lõunani on saal oma maja lapsi täis.

Üks hea asi on direktori sõnul ringi juures veel – see oli osalejatele tasuta varasematel aastatel ja on tasuta ka nüüd. “Tasuliseks me seda teha küll ei plaani, jah!” kinnitas Vinter. Koos laulma ja tantsima on oodatud lapsed vanuses 12 kuni 18 kuud.