LUUBI ALL Kui palju maksab klaas mahla Kuressaare kesklinna söögikohtades?

"Seda, et praehinnad söögikohtades on mühinal kasvanud, on märgata juba ammu, kuid miks on tavaline pakimahl nii röögatu hinnaga?" küsis Saarte Hääle poole pöördunud Kuressaares elav vanaema Maie*, kes lapselapse pärast koolipäeva kohvikusse viis ja pidi arvet tasudes peaaegu et nutma puhkema.