ESITA OMA KANDIDAAT Kellest saab Saare maakonna aasta isa?

Konkursile esitatav kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kaks last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed. Kuna aasta isa tiitel on ühiskondlik tunnustus, hinnatakse kandidaatide puhul ka seda, mida see tubli isa ühiskonnale andnud on.