Hillar Lipp kutsub Nasvale vaatama, kuidas meri elada aitab

"Hoiame merekultuuri vaimset pärandit ja inimesi, kes on osanud seda väärtustada. Meri on randlastele ühtaegu töö, toit ja meelelahutus," ütles Hillar Lipp.

Teemapäeva korraldaja Hillar Lipp on oma raamatus "Meri aitab elada" toonitanud, et kaluriamet ei ole kunagi kerge olnud. Kalureid iseloomustavad visadus, vähenõudlikkus ja ühtekuuluvustunne. Need omadused on kujunenud sajanditepikkuses koosluses tujuka merega.