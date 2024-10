Kargi, Kaunispe ja Lindmetsa "Kõige olulisem on see, et meie kogukond oleks ühtehoidev ja hooliv!"

Koostöös Saaremaa vallaga on meie külateed hästi hooldatud. Meie piirkonna teemeister on väga meeldiv ja vastutulelik inimene, kes püüab alati võimalusel aidata. Ka lumelükkamine on kohalike poolt kõrgel tasemel – kui üks traktor kohe ei jõua, tuleb keegi teine traktoriga või ATV-ga appi. Isegi pärast Saaremaa Rallit tehakse teed alati kiiresti korda.

Meil on tugev naabrivalve – kui suvitajad on lahkunud, hoiavad kohalikud ka nende kodudel silma peal, mis tagab turvatunde ja head suhted perede vahel. Turvalisuse teemal toimub viimasel ajal palju uut. Kaunispe sadamas asub nüüd piirkondlik merepäästeüksus, mistõttu korraldatakse regulaarselt õppusi, kuhu kaasatakse ka kohalikud elanikud. Sügistormide ja merepääste õppused on alati huvitavad ja arendavad. Lisaks on kohalikele korraldatud turvalisuse ja kriisideks valmistumise koolitusi. Kaunispe sadamasse on rajatud kriisikeskus, kuhu on soetatud generaator, defibrillaator ja muud vajalikud vahendid. Tsiviilkaitse koolitusi on samuti läbi viidud ning osavõtt neist on kogukonnas alati suur.