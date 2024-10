Miks just meie külad peaks kandma Saare maakonna Aasta küla 2024 tiitlit? Aga selleks, et me väärime seda ning oleme oma tegemistega selle tiitli auga välja teeninud. Meie tegemised väärivad seda, meie kaunid ja hooldatud kodud väärivad seda, meie ühtekuuluv kogukond väärib seda, seisab Väike-Pahila ja Suur-Pahila küla motivatsioonikirjas.