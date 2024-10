Õhuseiresüsteemid lubavad edaspidi ehitada kõrgemaid meretuuleparke

Riigikaitselistel põhjustel on seni tuuleparkide rajamisel kehtestatud olulised piirangud, kuna need võivad segada õhuseireradareid ja teisi lennuliiklusega seotud seiresüsteeme. Selleks, et kliimaneutraalsele energiatootmisele üle minna, on riik otsustanud piiranguid lõdvendada. Riigikaitse sellest ei kannata, kuna rakendatakse kompenseerivaid meetmeid. Lääne-Eestisse kavandatavates avamere tuuleparkides võib tuulikute kõrgus edaspidi ulatuda kuni 400 meetrini.