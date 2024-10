LUGEJA KÜSIB Mida teha, kui tööl kiusatakse?

Meie seadusandluses ei ole defineeritud, mis on töökiusamine. Siiski on see üks töökeskkonna ohutegur ning kuulub diskrimineerimise alla, mille eest tööandja peab töötajat kaitsma. Kohtupraktikas on leitud, et töökiusamine on süstemaatiline ja pikaajaline vaenulik ning ebaeetiline käitumine, mis on suunatud ühele või mitmele inimesele, kes on selle tõttu abitus ja kaitsetus positsioonis. Siiski ei loeta töökiusuks üksikuid konflikte või arusaamatusi, vaid eeldatakse korduvat ebameeldivat käitumist.